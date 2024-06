Panchina Milan, Tuttosport: "Fonseca, via al conto alla rovescia"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina sul futuro della panchina del Milan: "Fonseca, via al conto alla rovescia". Il club di via Aldo Rossi ha ormai fatto la sua scelta, ma per l'ufficialità bisognerà aspettare ancora qualche giorno in quanto il portoghese sta sistemando gli ultimi dettagli con il Lille prima di firmare con il Diavolo.

Fonseca, che in Italia ha già allenato la Roma e che sta ovviamente già parlando di mercato con i dirigenti milanisti, dovrebbe sbarcare a Milano ai primi di luglio e dunque, salvo cambi di programmi, la conferenza stampa di presentazione dovrebbe avvenire a Milanello nel giorno del raduno che dovrebbe essere fissato tra il 9 e il 10 luglio.