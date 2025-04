Paratici scaricato con una scusa banale. Il CorSport scherza: "Impreparatici"

vedi letture

Mai come questa volta il Milan sembrava aver intrapreso la strada giusta per ripartire. Affidarsi ad un profilo esperto come Fabio Paratici era la decisione migliore dopo gli errori commessi in questa stagione, ma proprio quando le parti stavano discutendo gli ultimi dettagli dell'accordo, ecco che Giorgio Furlani ha deciso di fare dietrofront scaricando l'ex Juventus e Tottenham con una scusa banale.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha stamattina utilizzato un gioco di parole scherzoso, titolando "Impreparatici", con Igli Tare che adesso torna essere il nome in auge per andare ad occupare il posto rimasto vacante.