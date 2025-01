Passo falso a Zagabria. Il CorSera: "Milan, che EuroFlop"

Il Milan butta via a Zagabria la possibilità di rientrare tra le prime 8 della Champions League. Un primo tempo inqualificabile ha messo ulteriormente in mostra le lacune di una squadra (e di un progetto) che forse andrebbe rinforzata in questo calciomercato invernale, anche se forse il problema non sarebbe neanche questo, ma un altro.

Conceiçao ieri in conferenza stampa ha infatti detto che "Se manca la base è difficile", mandando un messaggio a tutti, da chi è alla guida del club ai calciatori, che da Fonseca all'ex Porto non sono cambiati per niente, soprattutto da un punto di vista caratteriale e di attitudine. In merito alla disfatta rossonera in Croazia, Il Corriere della Sera ha titolato: "Milan, che EuroFlop"