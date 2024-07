Pavlovic-Milan, la Gazzetta in prima pagina: "Giganti da Scudetto"

vedi letture

Sistemata la questione attaccante con Alvaro Morata, in attesa del secondo che potrebbe essere Niclas Fullkrug, il Milan si sarebbe concentrato sull'altra area di rigore lavorando per Strahinja Pavlovic, difensore serbo del RedBull Salisburgo che dovrebbe andare a rinforzare e completare la batteria di difensori centrali che verranno messi a disposizione di Paulo Fonseca nella prossima stagione.

La Gazzetta dello Sport questa mattina in prima pagina parla di un Pavlovic sempre più verso il Milan, ma facendo riferimento anche all'interesse della Juventus per Todibo, non di certo uno piccolo di statura, la rosea ha titolato in prima pagina: "Giganti da Scudetto". Con queste mosse in difesa Milan e Juventus intendono dare fastidio all'Inter e spodestarlo dal trono di campione d'Italia, con i rispettivi allenatori, Fonseca e Motta, che sperano di avere subito a disposizione questi nuovi difensori, che in settimana potrebbero addirittura anche arrivare.