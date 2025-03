Per il CorSera c'è anche il Milan su Arda Guler. Ma senza Champions...

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Arda Guler, fantasista turco classe 2005 che sta trovando poco spazio nel Real Madrid e per questo starebbe valutando la possibilità di andare via in prestito nella prossima stagione per giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita. Il giovane trequartista, tra l'altro, era stato seguito a lungo dal Diavolo prima del suo trasferimento ai Blancos.

Milan-Guler, senza Champions operazione più complicata

Il Milan apprezza da tempo Guler e lo prenderebbe molto volentieri, ma c'è un grosso problema, vale a dire il fatto che con ogni probabilità i rossoneri non giocheranno la Champions League nella prossima stagione. Se così fosse, il giocatore turco sarebbe meno allettato dalla prospettiva e allo stesso tempo il Diavolo avrebbe meno risorse a disposizione per l’operazione.