Per la Gazzetta il Milan si stringe intorno al suo leader: "Uniti dietro a Ibra"

Manca sempre meno alla partita tra Milan e Atalanta che si giocherà alle 18 allo stadio San Siro e sarà il penultimo snodo fondamentale per la corsa al titolo. Il Milan vive l'attesa della gara ma cerca di farlo con serenità e affidandosi al proprio leader, Zlatan Ibrahimovic. Non è un caso che la Gazzetta dello Sport titoli così nelle pagine dedicate ai rossoneri: "Uniti dietro a Ibra. Così Pioli gestisce l'attesa scudetto". Per l'allenatore del Milan non cambia la routine per non spezzare equilibri e dinamiche che hanno accompagnato il gruppo nel corso di tutta la stagione.