Pioli-Allegri, Tuttosport titola: "Mai dire mai"

“Pioli-Allegri, mai dire mai”, titola l’edizione odierna di Tuttosport in vista del big match tra Milan e Juventus, in programma domani sera a San Siro. “Il tecnico rossonero non ha ancora vinto contro lo juventino”, scrive il noto quotidiano sportivo torinese, che poi aggiunge: “14 sconfitte e 4 pareggi: un motivo in più per reagire e regalare al Milan 3 punti fondamentali in chiave Scudetto”.