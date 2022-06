Pioli è già carico: "Non vedo l'ora di difendere lo scudetto. I miei giocatori mi mancano già"

MilanNews.it

Intercettato in vacanza a Forte dei Marmi dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha fatto capire di essere già molto carico per l'inizio della nuova stagione sportiva, in cui il suo Milan dovrà difendere lo scudetto conquistato qualche settimana fa: "Non vedo l’ora di tornare ad allenare e difendere lo scudetto. I miei giocatori mi mancano già".