Pioli e Inzaghi si preparano, il QS: "Derby scudetto in tre mosse con un rebus"

Mancano solo sei giorni al derby di Milano e l'atmosfera comincia già a farsi elettrizzante. A Milanello e ad Appiano Pioli e Inzaghi iniziano a preparare sul serio la sfida e presto riavranno tutti i nazionali a disposizione. Il QS in questo senso titola: "La partita di Pioli e Inzaghi.

Derby scudetto in tre mosse con il rebus dei nazionali". Secondo il quotidiano tre saranno le chiavi che indirizzeranno la partita in un senso o nell'altro: il duello sulle fasce con Pulisic e Leao da una parte, Dumfries e Dimarco dall'altra; il duello in attacco; il peso dei cambi in panchina. A fare da cornice un interrogativo che riguarda la forma dei nazionali: chi è tornato acciaccato (vedi Giroud) chi tornerà tardi perché impegnato dall'altra parte del mondo (sudamericani e centro-americani).