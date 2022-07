Pioli: "I tifosi sono stati fantastici. Giocare a San Siro è stato fondamentale e lo sarà ancora in futuro"

MilanNews.it

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato nella serata di ieri all'evento "House of BMW" a cui ha partecipato insieme a Ettore Messina, coach dell'Olimpia Milano campione d'Italia nel campionato di basket. Come riporta Tuttosport, l'allenatore del Milan si è soffermato particolarmente sull'appoggio che i Campioni d'Italia hanno ricevuto dal popolo rossonero durante tutta la scorsa stagione: "I tifosi sono stati fantastici. C’è stata una concomitanza d’eventi nel nostro percorso. Non vincevamo da tanto tempo. Il fatto che non partivamo favoriti, siamo una squadra molto giovane e anche il nostro modo di giocare li ha coinvolti. Giocare a San Siro è stato un aspetto fondamentale che darà ancora più fiducia a tutta la squadra nel corso di questa stagione".