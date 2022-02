La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina all’allenatore rossonero. “C’è un diavolo in me”, titola la rosea, che poi aggiunge: “Il record di Pioli. Nel dopo Berlusconi nessuno è durato tanto in panchina. “Al Milan ci starei per sempre”. Feeling con i giocatori e dirigenza: ecco perché può aprire un ciclo”.