Pioli recupera il suo bomber. Tuttosport: "Viola in difficoltà: e Kean fa di tutto per soccorrerla"
Mentre il Milan continua a perdere pezzi, ora dopo ora, la Fiorentina di Stefano Pioli ha recuperato la sua punta di diamante, Moise Kean. Nonostante l'infortunio rimediato in Nazionale, l'attaccante italiano è quanto meno riuscito nell'intento di rientrare tra i convocati della sfida di questa sera contro il Diavolo.
In merito a questo recupero lampo Tuttosport ha questa mattina titolato "Viola in difficoltà: e Kean fa di tutto per soccorrerla", preferibilmente con i gol, quelli che l'anno scorso proprio contro il Milan non sono mancati.
