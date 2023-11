Pioli tra assenze e recuperi importanti con la Fiorentina, la Gazzetta: "Milan da battaglia"

Il Milan scenderà in campo sabato sera contro la Fiorentina in campionato, a San Siro. I rossoneri dovranno fare a meno di due dei migliori giocatori della rosa: Leao infortunato e Giroud squalificato. Per questo Pioli si dovrà affidare alle seconde linee e a chi ha giocato meno. La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "È un Milan da battaglia". Nell'occhiello dell'articolo della rosea si legge: "Pioli, altre energie per la rimonta.

Con Loftus-Cheek, Calabria e Pulisic". Le buone notizie sono queste: la pausa è quantomeno servita a recuperare tre giocatori che erano rimasti infortunati. Il capitano Calabria e gli ex Chelsea Loftus-Cheek e Pulisic. Ma con la viola, a fare la differenza, sarà l'impatto di Okafor, Chukwueze e Jovic.