Pioli vs Spalletti, La Gazzetta dello Sport: "Divieto di sosta"

"Divieto di sosta" per Pioli e Spalletti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i due allenatori non possono permettersi di sbagliare. "In scia all’Inter - si legge - il Milan ci prova ma il Napoli cerca l’aggancio. Squadre in emergenza dopo aver dominato l’inizio del torneo, però a San Siro è duello da scudetto. Ibra-Mertens: gol di ogni taglia". In palio ci sono punti pesantissimi: la supersfida di questa sera può dire molto sulle ambizioni di rossoneri e azzurri.