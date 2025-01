Prestazione ingiustificabile a Zagabria. La Gazzetta: "Conceiçao deluso"

Dopo la vittoria contro il Parma, nell'immediato post partita Sergio Conceiçao aveva incitato e chiamato a raccolta il pubblico di San Siro spingendo le braccia verso il cielo urlando "Andiamo!! Andiamo!!". Si pensava che quella vittoria in rimonta potesse aver rappresentato la svolta definitiva per il Milan in questa stagione, ma la sconfitta di Zagabria ha invece riportato tutti ancora una volta con i piedi per terra.

Squadra "senza grinta", voglia ed ambizioni. Così non si fa da nessuna parte, come lasciato intendere anche dallo stesso Conceiçao che in conferenza stampa ha ammesso: "Difficile cambiare". Lui il suo ce lo sta mettendo, ma è come se non fosse seguito dai propri ragazzi, indifferenti difronte a tutto questo. Anche ieri in conferenza stampa il lusitano si è presentato stremato, con gli occhi spenti, e La Gazzetta dello Sport non si è limitata altro che a titolare "Conceiçao deluso", perché dopo il risultato di Zagabria non potrebbe essere altrimenti.