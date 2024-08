Prima le cessioni, poi un acquisto. La Gazzetta: "E Vos aspetta..."

vedi letture

In attesa di capire chi e se qualcuno uscirà in questi ultimi giorni di calciomercato, il Milan starebbe per chiudere un altro colpo in entrata, con uno sguardo mirato al futuro. Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera continua il dialogo con l'Ajax per Silvano Vos, centrocampista classe 2005 che dovrebbe inizialmente aggregarsi al Milan Futuro per poi tornare utile più avanti anche alla prima squadra.

A furia di trattare la distanza si è ridotta al minimo, e la sensazione è che ora l'affare andrà in porto prima del gong di fine mercato per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro.

Insieme a Vos, continua la rosea, dovrebbe presto aggregarsi alla rosa di Daniele Bonera anche l'attaccante ex Juventus Nicolò Turco, prelevato in prestito dal Salisburgo.