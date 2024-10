Primi 3 punti in Champions per il Milan. Il CorSport: "Doppio Reijnders. Leao fuori dopo 60'"

Dopo tutte le difficoltà riscontrate nelle prime due giornate di Champions League, il Milan è finalmente riuscito a scacciare via qualche fantasma battendo il Club Brugge e conquistando i primi 3 punti della sua stagione europea.

La serata di San Siro è stata però tutt'altro che semplice per la formazione di Paulo Fonseca, che dopo un avvio shock era stata in grado di portare la partita sui suoi binari grazie alla rete (fortunosa) del solito Christian Pulisic. Rimasto in 10, il Club Brugge non si è però nascosto ed anzi, ha attaccato arrivando addirittura a trovare il gol del pareggio con Sabbe, episodio che potremmo dire aver cambiato la partita a favore del Diavolo.

Questa doccia fredda ha infatti portato l'allenatore portoghese a mettere mano alla panchina sostituendo Leao. Mossa vincente visto e considerato che uscito il portoghese il Milan ha trovato il vantaggio dopo neanche 20'. Eroe, inaspettato, della serata Tijjani Reijnders, autore addirittura di una doppietta. Ed è proprio di questo che mattina Il Corriere dello Sport ha parlato nel suo taglio basso in apertura, titolando: "Doppio Reijnders. Leao fuori dopo 60'".