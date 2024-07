Primo allenamento dell'anno, il CorSport: "In campo Bennacer e Loftus-Cheek"

Giornata di tante parole quella di ieri, con Fonseca e Ibrahimovic protagonisti in conferenza stampa, ma anche giornata di campo. Nel pomeriggio, infatti, c'è stato il primo allenamento della stagione 2024/2025, il fulcro di ogni raduno a inizio anno. Un momento un po' diverso dal passato per diverse ragioni. Un po' perché dopo quattro anni c'è una nuova guida, un po' perchè in campo mancavano quasi tutti i big e non c'era nessun nuovo volto, un po' per l'assenza della Curva Sud.

L'allenamento però si è svolto ed è stata anche una seduta vera. Oggi il CorSport la racconta titolando: "In campo Bennacer e Loftus-Cheek". Citati, dunque, due dei big presenti ieri a Carnago. Secondo quanto viene riportato c'è stato spazio per "indicazioni soprattutto per i centrocampisti". Fonseca non ha perso tempo e ha messo subito il pallone in campo, fermando più volte gli esercizi per spiegare le sue idee e offrire il suo punto di vista ai suoi nuovi calciatori. E sono stati proprio Bennacer e Loftus-Cheek, coppia in campo per la squadra nera, a essere stati richiamati più volte.