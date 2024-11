Problema rientrato. Il CorSport: "Morata: spero di giocare"

Dopo lo spavento tutto è fortunatamente tornato alla normalità. Riprendendo le parole dello stesso Alvaro Morata, questa mattina Il Corriere dello Sport ha scritto che l'attaccante del Milan è pronto a tornare in campo dopo il trauma cranico della scorsa settimana che ha allarmato un pochino tutti dalle parti di Milanello.

Rimasto sotto osservazione in ospedale per una notte, neanche il tempo di essere dimesso che lo spagnolo è immediatamente partito in direzione Nazionale, con lo staff medico rossonero che però, seppur a distanza, ne ha sempre monitorato le condizioni. Rientrato il problema, Alvaro Morata spera di giocare domani in occasione della partita della Spagna contro la Danimarca, anche se invece il Milan spera che l'attaccante venga gestito in maniera diversa dal CT De La Fuente, così da prevenire ogni tipo di problema che a questo punto della stagione, soprattutto per la formazione di Paulo Fonseca, potrebbe avere un peso specifico importane, soprattutto nelle prestazioni e nei risultati.