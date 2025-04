Prosegue il casting per il nuovo ds. Tuttosport: "Tare è già libero. D'Amico insegue"

Il Milan del futuro dipenderà tutto da questa scelta. Sembrava potesse essere Fabio Paratici l'uomo giusto per la rinascita rossonera, ma la squalifica e la limitata operatività dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham almeno fino al prossimo 20 luglio ha portato Giorgio Furlani a compiere un'importante inversione di marcia.

Non sarà dunque Fabio Paratici il nuovo direttore sportivo del Milan. Il casting è riaperto, con Tuttosport che questa mattina ha fatto i nomi dei due principali candidati, titolando "Tare è già libero. D'Amico insegue". Quest'ultimo, attuale direttore sportivo dell'Atalanta, nel prima del match contro la Lazio ha così schivato la domanda relativa al suo futuro ai microfoni di Sky Sport: "Io accostato al Milan? Sono voci, non sono commentabili, sennò non finiremmo mai di farlo. Siamo focalizzati su quello che è il percorso e quelli che sono gli obiettivi dell'Atalanta".