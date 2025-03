Pulisic e Reijnders guidano la rimonta. Il CorSport: "Il Milan dei soliti noti"

vedi letture

Reijnders più Pulisic, Pulisic più Reijnders. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato con cambia. Nel segno di questi due campioni il Milan ribalta nel piovoso pomeriggio di San Siro anche il Como e conquista tre punti importantissimi che gli permettono non solo di andare alla sosta in un ambiente che ha la parvenza di essere sereno, ma anche di rimanere attaccato alla zona Europa, che solo fino ad una settimana fa sembrava essere un miraggio.

In merito alla partita di San Siro Il Corriere dello Sport ha titolato "Il Milan dei soliti noti", anche perché non potrebbe essere altrimenti, dato che se oggi il Diavolo può sperare in un finale di stagione quantomeno dignitoso è per gran parte merito di Reijnders e Pulisic, tante volte preziosi quanto decisivi, come confermano d'altronde anche i numeri collezionati in stagione: 28 gol e 13 assist in due in tutte le competizioni.