QS: "CR7-Leao: idea Mendes tra Milan e Manchester"

"CR7-Leao: idea Mendes tra Milan e Manchester": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che riporta l'idea di Jorge Mendes, agente del rossonero, vale a dire portare al club di via Aldo Rossi un'offerta un’offerta da 100-120 milioni di euro per Rafa e in cambio chiedere al Diavolo di prendersi Cristiano Ronaldo per sei mesi a ingaggio “ridotto“ a 8 milioni. Questo scenario non esalta però più di tanto la dirigenza milanista.