QS: "Di Bello sarà fermato. Minacce per Pulisic"

"Di Bello sarà fermato. Minacce per Pulisic": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che spiega che all'AIA non è piaciuta la direzione di gara dell'arbitro di Brindisi in Lazio-Milan. In particolare, non è stata apprezzata la sua gestione della partita. E per questo verrà fermato per un mese.

Purtroppo c'è anche da segnalare un brutto episodio con protagonista Christian Pulisic: l'attaccante rossonero, nelle ultime ore, ha infatti ricevuto insulti e anche minacce di morte da parte di alcuni "tifosi" della Lazio che lo hanno accusato di essere stato antisportivo in occasione del secondo giallo di Pellegrini.