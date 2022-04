MilanNews.it

"Il Milan non fa più gol. Ora l'Inter può sorpassare" scrive il QS in prima pagina stamani. I rossoneri frenano in casa del Torino: 0-0 contro la squadra di Juric. Il Napoli invece è stato sconfitto da una grande Fiorentina al Maradona. Corsa Scudetto apertissima e incertissima. Ora tutto è nelle mani dell'Inter che è a -2 dalla capolista ma con una gara in meno.