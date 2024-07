QS: "Il Milan vuole il turco Yazici: è un pupillo di Fonseca"

vedi letture

ll Quotidiano Sportivo titola così stamattina: "Il Milan vuole il turco Yazici: è un pupillo di Fonseca". Yusuf Yazici, centrocampista offensivo classe 1997, è attualmente svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con il Lille. Paulo Fonseca, neo tecnico milanista, lo conosce molto bene visto che lo ha allenato nell'ultima stagione nella squadra francese.

I tifosi milanisti se lo ricordano bene perchè in carriera Yazici ha segnato una tripletta al Milan: era il 5 novembre 2020 e a San Siro il Lille travolse il Diavolo 3-0 in un match valido per la fase a gironi di Europa League grazie a tre reti proprio del giocatore turco.