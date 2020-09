QS in prima pagina: "Il Milan brucia già tutti: alle 20 debutto contro lo Shamrock"

"Il Milan brucia già tutti: alle 20 debutto contro lo Shamrock". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del QS in edicola oggi. Il riferimento va all'impegno europeo che attende i rossoneri: "Il Milan deve vincere e cominciare bene, a partire dal debutto di stasera (ore 20) in terra irlandese contro lo Shamrock Rovers. Sfida secca quella di Dublino, chi la spunta accede al turno successivo in programma giovedì 24 e che i rossoneri potrebbero disputare a San Siro. E che avvicinerebbe Donnarumma e soci alla fase a gironi"