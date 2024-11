QS: "Inter e Milan, quando la difesa fa la differenza"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sulle due squadre di Milano: "Inter e Milan, quando la difesa fa la differenza". Se la retroguardia continua ad essere uno dei punti di forza dei nerazzurri (zero gol finora incassati in Champions League), lo stesso non si può dire della formazione rossonera che invece sta subendo troppe reti. Le ultime due sono arrivate martedì contro il modesto Slovan Bratislava.

Paulo Fonseca, dopo il match contro i slovacchi, ha commentato così in conferenza stampa la fase difensiva del suo Milan:

22 gol subiti...

"Contro la Juve abbiamo difeso bene. Oggi, cambiando tanti giocatori, abbiamo sbagliato alcune cose anche sulle marcature preventive. Ma questa partita non è una cosa normale in Italia".

Come allenare l'attenzione difensiva?

"Si può lavorare e lavorare individualmente, perché il gioco è individuale. Si può lavorare tecnicamente, ma poi le letture sono una cosa personale".

E lei non impazzisce?

"Ovviamente. Io ero difensore centrale, ma sono un allenatore offensivo. Ma per prima cosa penso ad essere forti difensivamente, per prima cosa dobbiamo diventare. Ho una grande preoccupazione su come deve difendere la squadra: ci lavoro più ora che in tutta la carriera. Si vedono i progressi? Sì. Dobbiamo lavorarci ancora? Sì".