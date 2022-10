QS: "Leao, sprint per il rinnovo. Ma serve prima dei Mondiali"

MilanNews.it

"Leao, sprint per il rinnovo. Ma serve prima dei Mondiali": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito alla questione del prolungamento di contratto del portoghese. Il club di via Aldo Rossi vuole arrivare ad un accordo prima del Mondiale e per questo ieri ha incontrato l'avvocato del giocatore, ma serviranno nuovi vertici per arrivare ad un accordo definitivo.