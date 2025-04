QS: "Magie e contratto: Pulisic certezza del nuovo Milan"

"Magie e contratto: Pulisic certezza del nuovo Milan": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che spiega che il Milan 2025-2026 ripartirà in primis dall'attaccante esterno americano che è vicino al rinnovo fino al 2029. Domenica a Venezia ha segnato il suo 16° gol in questa annata, ma in generale i suoi numeri in rossonero sono incredibili: l'ex Chelsea, infatti, è uno dei soli tre giocatori della Serie A ad aver preso parte ad almeno 50 reti nelle ultime due stagioni tra gol e assist (31 gol e 19 assist), al pari di Ademola Lookman (50) e dietro solo a Lautaro Martínez (54).

Prima di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (entrambi 10 gol in questa Serie A) l’ultima volta in cui due centrocampisti del Milan erano andati in doppia cifra di marcature in un singolo campionato risaliva al 1972/73: Alberto Bigon (10) e Gianni Rivera (17) in quel caso. Un record curioso ma sicuramente di grande effetto per Chris e Tijjani, oggi l'oro del Milan.