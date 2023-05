QS: "Milan deciso, compra i gol". Ecco i possibili obiettivi per l'attacco

MilanNews.it

Grande spazio al prossimo mercato del Milan nell’apertura di oggi del Quotidiano Sportivo. “Milan deciso, compra i gol”, titola il quotidiano centralmente. Dopo le parole di Pioli, che ha evidenziato la necessità di migliorare la rosa, si lavora per i rinforzi. El Sharaawy, Arnautovic, Scamacca, Morata e Openda sono i volti che appaiono in prima pagina per i rossoneri, pronti a lavorarci sopra in vista del mercato estivo.