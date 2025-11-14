QS: "Milan, folle idea Lewandowski (o Icardi) come 9"

vedi letture

"Milan, folle idea Lewandowski (o Icardi) come 9": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che spiega che il Diavolo continua ad avere il problema di trovare un centravanti che segni con continuità. Santiago Gimenez, unico vero nove attualmente in rosa, è ancora fermo a quota zero gol segnati in campionato dopo le prime 11 giornate. Tra i nomi che vengono accostati al club di via Aldo Rossi in vista della prossima stagione c'è anche quello di Robert Lewandowski che è in scadenza di contratto con il Barcellona e al momento non ha ancora deciso il suo futuro. Nella lista del Milan ci sarebbe poi anche Mauro Icardi, centravanti argentino che ha un contratto con il Galatasaray anche lui fino al 30 giugno 2026.

Nei giorni scorsi, sono arrivate dal ritiro della Polonia le parole di Robert Lewandowski, il quale ha parlato così del suo futuro: "Non ho fretta e sono in pace con me stesso, questa è la cosa più importante. Se ad esempio il Barcellona mi contattasse ora, non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perché devo anche capire cosa sia meglio per me".

