C’è spazio anche per l’emergenza rossonera sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina. "Milan nei guai", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge in taglio basso: "Perde pure Theo fermato dal Covid. Emergenza rossonera. Maignan operato: salterà le prossime quattordici gare. Contro il Verona ben dieci indisponibili per Pioli".