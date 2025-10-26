QS: "Mistero Gimenez. In campionato è ancora a secco"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Mistero Gimenez. In campionato è ancora a secco". Il messicano è l'unico vero centravanti nella rosa del Milan, ma per ora non si sblocca: in questa stagione, l'ex Feyenoord ha infatti segnato un solo in Coppa Italia, mentre è ancora a secco in Serie A dopo otto giornate. Max Allegri continua a difenderlo, ma il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e in via Aldo Rossi potrebbero decidere di prendere un nuovo rinforzo nel reparto offensivo.

Dopo il pareggio casalingo contro il Pisa, il tecnico rossonero ha commentato così a DAZN le prestazioni dei suoi attaccanti: "Leao ha fatto una bella partita. Più sta nel vivo del gioco e meglio è. Ha le qualità fisiche e tecniche per giocare da prima e seconda punta. Quando è entrato Nkunku hanno fatto molto bene insieme. Dispiace perché c’è stata una bella occasione per andare sul 2-1. Gimenez nel primo tempo si è mosso bene. Ma comunque credo che eravamo un po’ lunghi in fase di non possesso. Nel secondo tempo eravamo almeno compatti, poi il rigore… Ha picchiato sulla mano un tiro innocuo… Però dobbiamo lavorare”.

