QS: "Modric al Milan. Reijnders-City, ormai è fatto. Caso Maignan"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Modric al Milan. Reijnders-City, ormai è fatto. Caso Maignan". Il club di via Aldo Rossi è molto attivo sia sul mercato in entrata che in quello in uscita: Luka Modric ha detto sì all'offerta del Diavolo e settimana prossima svolgerà prima le visite mediche e poi firmerà il contratto. I rossoneri stanno poi definendo gli ultimi dettagli del passaggio di Tijjani Reijnders che andrà al Manchester City.

Oltre all'olandese, anche Mike Maignan potrebbe salutare il Milan durante questo mercato estivo. Il portiere francese, che ha il contratto in scadenza nel 2026 e per ora non ha ancora firmato il rinnovo, è finito nel mirino del Chelsea, anche se al momento c'è parecchia distanza tra domanda e offerta: gli inglesi non vorrebbero infatti spendere più di 15 milioni di euro per l'ex Lille, mentre il Diavolo ne chiede il doppio.