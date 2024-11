QS: "Monza-Milan, derby amarcord. Fonseca balla senza Leao"

vedi letture

"Monza-Milan, derby amarcord. Fonseca balla senza Leao": titola così questa mattina Il Quotidiano Sportivo in merito alla sfida di questa sera tra Monza e Milan, una partita che ha sempre un sapore speciale visto il lungo passato in rossonero dell'attuale ad dei brianzoli Adriano Galliani e della famiglia Berlusconi che è la proprietaria del club biancorosso. Come è già successo contro Udinese e Napoli, Rafael Leao partirà ancora una volta dalla panchina. Al suo posto Noah Okafor.

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.