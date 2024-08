QS: "Progetto Milan: Fonseca blinda Saelemaekers. Il tecnico ora aspetta solo Fofana"

"Progetto Milan: Fonseca blinda Saelemaekers. Il tecnico ora aspetta solo Fofana": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo. Dopo il Trofeo Silvio Berlusconi, l'allenatore portoghese ha ribadito ancora una volta che vuole tenere in rosa Alexis Saelemaekers: "È un giocatore di squadra, può fare bene diversi ruoli. Lavora tanto difensivamente per la squadra, offensivamente apporta cose importanti. Mi piace molto, vorrei che rimanesse in squadra”.

Intanto dal mercato potrebbe presto arrivare Youssouf Fofana, centrocampista difensivo del Monaco che è un tassello fondamentale del nuovo Milan di Fonseca. Sempre dopo l'amichevole di San Siro contro il Monza, lo stesso tecnico milanista è uscito allo scoperto e ha confermato pubblicamente che l'obiettivo per la mediana rossonera è proprio il giocatore francese del Monaco.