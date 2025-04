QS: "Theo e Maignan. I rinnovi 'caldi' le priorità di Tare"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Theo e Maignan. I rinnovi 'caldi' le priorità di Tare". L'incontro dii due giorni fa a Roma tra l'ad rossonero Giorgio Furlani e Igli Tare è stato positivo e ora l'albanese è il grande favorito per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Una scelta definitiva non è stata ancora fatta, ma l'ex Lazio sembra avere buone chance per entrare nell'organigramma del club di via Aldo Rossi.

Le priorità del nuovo ds: dall'allenatore ai rinnovi

Non appena verrà nominato il nuovo ds rossonero si troverà subito davanti della priorità importantissime: si parla ovviamente tanto del nuovo allenatore, ma ci sono altre questioni fondamentali da affrontare, come per esempio il rinnovo di due top player del Milan, vale a dire Mike Maignan e Theo Hernandez. Entrambi sono in scadenza nel 2026.