Questa notte Barça-Milan, Tuttosport: "La difesa dovrà superare gli esami Lewandowski e Pau Victor"

Sarà pur sempre un'amichevole, ma considerato il fatto che entrambe le compagini arrivano dalle vittorie su Manchester City e Real Madrid, il Barcellona-Milan di questa notte si prospetta essere una partita piuttosto avvincente.

A conferma di questo il fatto che secondo Tuttosport Paulo Fonseca dovrebbe giocarsi un doppio carico importante che non ha rischiato contro i Blancos di Carlo Ancelotti, quasi a volerli preservare proprio per il Barça, ovvero Noah Okafor e Rafael Leao. I due potrebbero dunque essere il valore aggiunto del Milan questa notte, anche se i riflettori non saranno puntati solo sul numero 10 portoghese, ma anche e soprattutto sulla difesa, che dovrà superare gli esami Lewandowski e Pau Victor, l'eroe che non ti aspetti con 3 gol segnati in due partite.

Tra le file blaugrana potrebbe e dovrebbe tornare anche Jules Koundé, che per mettere minuti sulle gambe non poteva desiderare avversario migliore, ovvero Rafael Leao. Qualora il francese dovesse essere titolare, sarebbe un bel duello con il 10 del Milan, ma anche quello tra i baby milanisti e i giovani del Barça riporta Tuttosport, "perché anche Fonseca di talento nella linea verde ne ha eccome - oltre a Torriai e Liberali, Zeroli e Camarda avranno qualche minuto in più a disposizione, e probabilmente lo stesso accadrà anche a Jovic in questo ultimo test a stelle e strisce".