Questione allenamenti, Tuttosport titola: "Ripresa!"

Anche il quotidiano Tuttosport, in prima pagina, pone l’accento sulla ripresa dei lavori per le squadre di calcio italiane, ma solo in alcune Regioni. "Ripresa!", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Via libera da domani agli allenamenti individuali in Emilia, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Partono Sassuolo e Parma, poi toccherà al Bologna. Pronte Lazio, Roma e Napoli. Arriva l’ok anche di Spadafora".