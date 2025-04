Questione panchina. Tuttosport: "In rialzo le quotazioni di Allegri e Italiano. E occhio a Sarri"

vedi letture

Adesso il focus è ovviamente rivolto alla scelta del direttore sportivo, ma il Milan si starebbe comunque cominciando a guardare intorno in vista della prossima stagione dato che Sergio Conceiçao non siederà più sulla panchina rossonera. L'ultima parola, quella decisiva in tema allenatore, spetterà comunque all'uomo di mercato che verrà scelto, ma risulta molto difficile anche solo immaginare che il Diavolo possa continuare con il portoghese.

A fronte di questo nel corso delle ultime settimane tantissimi nomi sarebbero stati accostati alla panchina rossonera, ma il cerchio si starebbe cominciando piano piano a restringere. Titola infatti questa mattina Tuttosport che per il ruolo di allenatore del Milan sono "In rialzo le quotazioni di Allegri e Italiano. E occhio a Sarri". Ma il tutto, come anticipato, dipenderà molto da quello che sarà l'orientamento del nuovo direttore sportivo.