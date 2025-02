"Qui grazie a Nesta". Tuttosport sul nuovo centrocampista del Milan: "Euforia Bondo"

Ieri è stato il giorno della presentazione di Warren Bondo come nuovo giocatore del Milan. Il francese, ex Monza, ha svelato una serie di retroscena interessanti, come quello con Adriano Galliani ed il suo ex allenatore Alessandro Nesta, che addirittura gli ha detto di essere un perfetto mix tra Clarence Seedorf e Gennaro Gattuso. Mica male.

Non solo. Se oggi Bondo è al Milan è anche grazie a Nesta, come confermato anche dal diretto interessato. Arrivato in punta di piedi, l'ex Monza potrebbe risultare essere alla fine l'acquisto più funzionale di questo calciomercato invernale per il Diavolo, che aveva spassionatamente bisogno di un nuovo centrocampista. Del giocatore ne ha parlato questa mattina anche Tuttosport, titolando "Euforia Bondo".