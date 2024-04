Qui Roma, il Messaggero: "De Rossi ricomincia da Smalling e Bove"

Mancano solamente due giorni alla sfida di ritorno di Europa League tra Roma e Milan. I rossoneri sono chiamata all'impresa: andare in un Olimpico sold out e ribaltare lo 0-1 dell'andata che ha lasciato delusi tutti quanti specialmente per la prestazione globale. Questa mattina Il Messaggero, quotidiano di Roma, fa il punto sulla situazione in casa giallorossa dopo un weekend molto particolare a causa della paura per Evan N'Dicka, per fortuna rientrata. Il titolo del quotidiano si concentra già sulle scelte di formazione: "De Rossi ricomincia da Smalling e Bove".

Il quotidiano spiega prima perché l'impiego dell'inglese, scrivendo nel sottotitolo: "Il tecnico non ha N'Dicka e Huijsen non è in lista Uefa: col Milan tocca ancora a Chris Smalling". Poi viene chiarito anche l'impiego del centrocampista italiano: "Edoardo Bove giovedì sostituirà Cristante che in stagione ha saltato solo una partita". L'ex Milan infatti non sarà della gara perché squalificato: ha saltato solo una gara in questa stagione.