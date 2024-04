Qui Roma, il Messaggero: "De Rossi studia il doppio piano anti-Pioli"

Sei giorni fa, nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma, il tecnico giallorosso aveva sorpreso Stefano Pioli con la posizione di El Shaarway inedita, a destra, per aiutare a disinnescare la fascia sinistra rossonera. Domani, nella gara di ritorno che si giocherà all'Olimpico, è probabile - e auspicabile per i tifosi rossoneri - che Pioli abbia preparato qualcosa come risposta alle mosse di De Rossi. Dunque il tecnico romano cercherà di rispondere a suo modo. Ed è questo il tema de Il Messaggero di oggi, con questo titolo: "De Rossi studia il doppio piano anti-Pioli".

Il titolo si completa: "Bove per Cristante, Angelino in corsa". Per sostituire lo squalificato Cristante, De Rossi ha scelto il giovane Bove: il centrocampista ex Milan ha saltato solo una gara in stagione. Ma la secondo mossa riguarda Angelino che potrebbe scendere in campo se il Milan dovesse schierarsi totalmente a trazione offensiva con Chukwueze, Pulisic e Leao in campo contemporaneamente. Scrive Il Messaggero: "El Shaarawy di nuovo sulle tracce di Theo e Leao sulla destra. Lo spagnolo pronto a raddoppiare su Chukwueze".