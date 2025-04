Rabbia Venezia. La Gazzetta: "Di Francesco e quel rigore negato"

C'è un episodio nel secondo tempo di Venezia-Milan che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della partita a favore dei padroni di casa (che in quel momento erano sotto di una rete). Yeboah entra in contatto con Pavlovic all'interno dell'area di rigore rossonera e rivolge immediatamente uno sguardo all'arbitro per vedere se avesse fischiato il calcio di rigore. Niente, per Manganiello tutto regolare, tranne che per Eusebio Di Francesco, che nel post partita non ha nascosto tutta la sua frustazione per un episodio che gli è andato decisamente contro.

In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Di Francesco e quel rigore negato", riprendendo le parole nel post partita del tecnico veneziano, che su questo episodio si è così espresso: "È il rammarico più grande. Almeno l’arbitro poteva prendersi qualche secondo in più per riflettere sulla dinamica dell’azione, se fosse accaduto a centrocampo avrebbe fischiato punizione. Non meritiamo questo atteggiamento, non mi aggrappo mai alle decisioni arbitrali, ma qualche volta perdi la pazienza, mi ha dato veramente fastidio. Si lotta e si lavora, abbiamo fatto una grande rincorsa, bisognava avere più attenzione su quell’episodio".