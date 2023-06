Rafa a 13 gol stagionali, Tuttosport: "Leao prova a superare se stesso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il rinnovo firmato nel pomeriggio di venerdì, Rafael Leao è pronto a concludere la sua stagione con un sorriso ancora più largo di quello che solitamente ha stampato in faccia per festeggiare davanti ai propri tifosi il prolungamento di contratto. Il portoghese, però, per questa ultima giornata contro il Verona ha anche altri obiettivi, come scrive stamattina Tuttosport: "Leao prova a superare se stesso". Il 17 rossonero è arrivato a quota 14 gol stagionali: ne ha segnati 13 in Serie A (due in più rispetto all'anno scorso), 1 in Champions (come l'anno scorso).

All'appello mancano gol in Coppa Italia (l'anno scorso furono 2). Rafa ha già eguagliato il suo record con il Milan in una singola stagione e questa sera non gli dispiacerebbe ritoccarlo per festeggiare alla grande la firma sul nuovo contratto.