Rafa pronto a rifiutare altre offerte per il Milan. La Gazzetta: "Leao resta"

vedi letture

Rafael Leao è pronto a rifiutare che gli verranno presentate in estate. La maglia numero 10 del Milan è motivo di orgoglio e responsabilità, motivo per il quale il portoghese è pronto a restare per guidare in prima persona la risalita del Diavolo, dopo essere stato protagonista anche nella prima culminata con la vittoria dello scudetto nel 2022.

Scrive dunque questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Leao resta", senza se e senza ma, e chissà che questo nuovo modulo, il 3-4-3 che tanto gli piace, non possa mettere ulteriormente in mostra le sue qualità e consacrarlo una volta e per tutte in rossonero.