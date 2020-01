Donnarumma ma non solo: quanta grane tra il Milan e Mino Raiola. Come riporta Tuttosport, in ballo non c’è solo il futuro di Gigio. Anche il rinnovo di Bonaventura, ad esempio (il cui contratto scadrà a giugno), è in stallo. Poi toccherà a Romagnoli, altro assistito del noto agente. La pratica Ibra è quella più semplice.