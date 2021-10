Real e Barça su Kessie e Rudiger, AS titola: "Classico a costo zero"

"Classico a costo zero", titola in prima pagina il quotidiano spagnolo AS parlando delle strategie di mercato dei due principali club della Liga. "Madrid e Barça - si legge - lottano per gli acquisti di Kessie e Rudiger, che saranno liberi a giugno. L’ivoriano ha rifiutato un'offerta di rinnovo del Milan da 6,5 ​​milioni. Al tedesco i Blancos ne offrono 12, quelli che guadagna Alaba".