Real-Milan vista dalla stampa spagnola: le prime pagine dei quotidiani

vedi letture

Una grandissima notte quella che il Milan ha vissuto ieri sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid: con il risultato di 3-1 i rossoneri hanno espugnato meritatamente quello che forse è il tempio del calcio europeo. Un'impresa che ha avuto rilievo, ovviamente, anche sulle prime pagine dei quotidiani spagnoli anche se il punto di vista è totalmente negativo lato Real Madrid, squadra che vive un momento molto complicato.

AS non usa, come spesso accade, mezzi termini e scrive: "Continua l'incubo". E poi si legge: "Il Madrid scivola anche in Champions League. Un Milan superiore lo fa cadere al 17esimo posto e con la trasferta di Anfield all'orizzonte. In gol Morata e Tchouameni fischiato". Anche Marca non perdona e titola riprendendo anche il collasso nel Clasico: "0-4 e ora questo. Dopo la goleada del Barcellona, anche il Milan dipinge il volto alla squadra di Ancelotti". Il Mundo Deportivo segue la stessa linea: "Altro ko. Il Bernabeu torna a vivere un'altra notte nera dopo quella del Clasico e si scatena la crisi". Infine la prima pagina di Sport che recita: "Altra beffa al Bernabeu. Dopo il Barça, il Madrid torna a essere umiliato sul proprio campo".