Recuperato per la sfida di Venezia. Tuttosport: "Walker c'è. Ora si gioca il Milan"

Fermo da poco meno di un mese per un infortunio al gomito, Kyle Walker è in settimana tornato a lavorare in gruppo per preparare insieme ai suoi compagni di squadra la sfida in programma oggi alle ore 12.30 al Penzo di Venezia contro i lagunari di Eusebio DI Francesco. Fino ad oggi al suo posto Sergio Conceiçao ha quasi sempre schierato Alex Jimenez, del quale difficilmente farà a meno, anche perché il 19enne spagnolo ha dimostrato di avere carattere e qualità per giocare titolare in questo "nuovo" Milan.

Un posto per Walker in squadra c'è, dato che l'allenatore portoghese l'ha provato in questi ultimi giorni da braccetto nella difesa a 3. Giocare in questo finale di stagione farà fondamentale per l'inglese, anche perché si giocherà la conferma in rossonero, come scritto questa mattina da Tuttosport che ha titolato: "Walker c'è. Ora si gioca il Milan".